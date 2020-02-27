27.02.2020 (23:30)

Задания IX Всеармейской олимпиады по иностранным языкам посвящены теме развития робототехники

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации проходит IX Всеармейская олимпиада по иностранным языкам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. Более 200 участников проверяют свои знания в области английского, французского, немецкого и китайского языков. В этом году задания олимпиады посвящены актуальной для современного мира теме развития робототехнической отрасли. Сложные, но очень интересные, а главное, максимально приближенные к реальным задачам, которые будут вставать перед ребятами в их профессиональной деятельности, испытания Олимпиады рассчитаны на то, чтобы участники задействовали не только знания языков, но и использовали смекалку, воображение и ораторское искусство. В рамках конкурсного дня участники прошли испытания трех туров.

В первом туре, который был назван «Живые машины» воспитанницы, суворовцы, нахимовцы и кадеты показали знания грамматических правил английского языка, лексического материала в рамках темы Олимпиады.

Второй тур под названием «Будущее уже сейчас!» был направлен на проверку навыка восприятия устной иностранной речи. Участникам было предложено выполнить ряд заданий после прослушивания аудио-фрагментов иностранной речи.

В третьем туре конкурсанты выполняли задания, связанные с темой «Роботы. Помощники или конкуренты?». В этой части соревнований жюри оценивало навыки монологической и диалогической речи конкурсантов. Конкурс проводился в виде пресс-конференции, на которой участники выступали как в роли докладчика, так и в роли журналистов, задающих вопросы.

Напомним, третий этап IX Всеармейской олимпиады по иностранным языкам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации проходит в Пансионе воспитанниц МО РФ с 26 по 28 февраля. Впервые, по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича, знания участников проверят не только по английскому, но и французскому, немецкому и китайскому языкам.

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