27.02.2020 (22:54)

Армейские спортсмены и тренеры провели мастер-классы в Екатеринбургском суворовском военном училище

Спортсмены и тренеры Центрального спортивного клуба Армии провели мастер-классы в Екатеринбургском суворовском военном училище.

Чтобы передать ребятам частичку своего мастерства, в Екатеринбург прилетели специалисты, представляющие такие виды спорта как: бокс, армспорт, борьба дзюдо и самбо, гиревой спорт, армейский рукопашный бой, пулевая стрельба, регби, гандбол и футбол.

На сцену Екатеринбургского СВУ в этот день, чтобы пообщаться с суворовцами, поднялись выпускник 42-го выпуска Свердловского СВУ, заместитель начальник ФАУ МО РФ ЦСКА подполковник Роман Кудрявцев, начальник команды – старший тренер спортивной команды (по боксу) майор Максим Чудаков, старший тренер – преподаватель СШОР ЦСКА (по спортивным единоборствам; отделение по армспорту) Имираслан Агаширинов, тренер спортивной команды (по борьбе дзюдо, самбо и тхэквондо) старший лейтенант Алексей Кочиев, инструктор команды (по военно-прикладным видам спорта) старший прапорщик Евгений Яковлев, инструктор спортивной команды (по военно-прикладным видам спорта) прапорщик Александр Румянцев, начальник команды – старший тренер спортивной команды (по стрелковым видам спорта) майор Алексей Каменский, исполнительный директор фонда по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах Валерия Медведева, заместитель директора фонда по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах Богдан Дубина, чемпионы Высшей лиги чемпионата России по регби Алексей Абанин и Василий Дроздов, руководитель отдела по проведению спортивных мероприятий профессионального гандбольного клуба ЦСКА, Полина Ведехина, разыгрывающая Профессионального гандбольного клуба ЦСКА Дарья Дмитриева, тренер Академии ЦСКА Евгений Варламов, тренер Академии ЦСКА Сергей Шумилин.

Ребята задавали вопросы именитым спортсменам и тренерам, никого не обделив вниманием. Так, Евгений Варламов рассказал, что самый максимальный счет в матче, в котором он принимал участие, был 35:2, Александр Румянцев рассказал, что начал заниматься армейским рукопашным боем в армии, а спустя восемь месяцев занятий сумел выполнить норматив мастера спорта, Дарья Дмитриева отметила, что до гандбола занималась танцами, но не сложилось, а вот в гандбол до сих пор по-настоящему влюблена, а Роман Кудрявцев ответил на вопрос о развитии в ЦСКА спортивного ориентирования.

К сожалению, заложенного времени не хватило, чтобы удовлетворить любопытство всех собравшихся, но поднявшийся на сцену начальник училища полковник Юрий Затонацкий нашел идеальное решение.

«Время у нас ограничено, поэтому, ребята, есть одно предложение: продолжайте заниматься спортом, становитесь частью команды ЦСКА, а там вы уже все-все секреты узнаете», - сказал Юрий Алексеевич.

Затем армейцы разошлись по своим площадкам, чтобы провести занятия с суворовцами.

В рамках мастер-класса по регби Алексей Абанин и Василий Дроздов отработали с воспитанниками технику паса, комбинационную игру, тактические упражнения и поиграли в регби-тач.

На ковре Александр Румянцев отрабатывал с суворовцами ударную технику и приёмы армейского рукопашного боя. Гандболистки Дарья Дмитриева и Полина Ведехина провели разминку, хорошенько потянули ребят и отдельно поработали с вратарем. Под руководством спортсменок суворовцы поработали в парах над передачами, побросали по воротам и поиграли в подвижные игры. Евгения Яковлева воспитанники на мастер-классе по гиревому спорту завалили вопросами – о технике выполнения упражнений, подводящих упражнениях, форме одежды и об особенностях проведения соревнований в данном виде спорта. Имираслан Агаширинов провел для воспитанников инструктаж по спецупражнениям в армспорте.

Открытая тренировка спортсменов прошла и на площадке бокса. Ребята размялись, сделали упражнения на координацию, поработали в атаке, поработали навстречу, в контратаке, а затем выполнили и ряд гимнастических упражнений. С ними активно работал Максим Чудаков.

Прошла в этот день в Екатеринбургском суворовском военном училище и тренировка по футболу. Евгений Варламов и Сергей Шумилин разделили ребят на три группы. В каждой группе были проведены три мини занятия. Зачади стояли следующие: отработать ведение мяча и дриблинг с завершением ударом по воротам, передачи и прием мяча, точные удары, а также поработать над качественными передачами на дальнюю ножку под соперника.

Алексей Каменский познакомил ребят со своим видом спорта – стрельбой из штатного табельного оружия. Они смогли пострелять из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова по мишеням с использованием электронных тренажеров СКАТ. Особое внимание было уделено технике производства выстрела, элементам изготовки, умению использовать автомат при стрельбе с различных положений. Также были затронуты вопросы совершенствования техники стрельбы – как прицеливания, так и произведения выстрела.

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