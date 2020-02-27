27.02.2020 (23:16)

Армейские легкоатлеты завоевали 11 наград во второй соревновательный день 50-го чемпионата России в помещении

В легкоатлетическом манеже крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА проходят состязания легкоатлетов в рамках юбилейного чемпионата России в помещении. Во второй соревновательный день армейцы записали на свой счет 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали.

Старший лейтенант Антонина Кривошапка показала лучший результат в беге на 400 м на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. С результатом 52,02 секунды она обошла прапорщика Екатерину Реньжину (52,44 секунды).

Лучшим в секторе прыжка с шестом в этот день стал прапорщик Тимур Моргунов. Армеец преодолел планку на высоте 5,65 м.

Второе место занял прапорщик Георгий Горохов, показавший результат 5,55 м. Илья Мудров (5,55 м) стал третьим.

В прыжках в высоту победу с результатом 2,33 м одержал бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер Европейских игр, победитель Всемирных военных игр лейтенант Илья Иванюк.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся Никита Анищенко, преодолевший планку на высоте 2,28 м, на третью – Михаил Акименко (2,24 м).

Анастасия Николаева (ЦСКА/Самара) победила в беге на 60 м с барьерами. Результат 8,19 секунды позволил Анастасии оставить позади Марию Аглицкую (ЦСКА/Санкт-Петербург) – 8,35 секунду. Анна Ватропина с результатом 8,35 секунды стала третьей.

Лучшим в толкании ядра на чемпионате России стал прапорщик Максим Афонин. Он послал снаряд на 20,62 м. Второе место с результатом 20,47 м занял Павел Деркач. Максим Сидоров (20,08 м) замкнул тройку лидеров.

Старший лейтенант Артем Примак с результатом 7,93 м занял второе место в секторе прыжков в длину. Первенствовал Анатолий Ряполов – 8,01 м. Замкнул тройку лидеров Федор Ктсельков – 7,82 м.

Прапорщик Алена Гордеева стала второй в толкании ядра. С результатом 17,09 м Алена уступила Анне Авдеевой (17,50 м), но обошла Евгению Соловьеву (16,92 м).

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