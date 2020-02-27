27.02.2020 (22:50)
Армейский сноубордист стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Пхенчхане
В южнокорейском Пхёнчхане завершился этап Кубка мира по параллельному слалому-гиганту. Представитель Центрального спортивного клуба Армии показал третий результат.
Андрей Соболев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в южнокорейском Пхёнчхане. В заезде за третье место армеец одержал победу над австрийцем Александром Пайером.
Победу одержал итальянец Роланд Фишналлер, в финале одолевший Дмитрия Логинова.
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