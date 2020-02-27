Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.02.2020 (22:50)

Армейский сноубордист стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Пхенчхане

В южнокорейском Пхёнчхане завершился этап Кубка мира по параллельному слалому-гиганту. Представитель Центрального спортивного клуба Армии показал третий результат.

Андрей Соболев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в южнокорейском Пхёнчхане. В заезде за третье место армеец одержал победу над австрийцем Александром Пайером.

Победу одержал итальянец Роланд Фишналлер, в финале одолевший Дмитрия Логинова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейские легкоатлетки завоевали четыре награды в первый соревновательный день юбилейного чемпионата России в помещении
Армейские дзюдоистки завоевали по «бронзе» на турнире «Большого шлема» в Германии
Спортсменки ЦСКА завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата России по художественной гимнастике
Армейцы показали «золотой» результат на девятом этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге

Метки:
ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false