27.02.2020 (22:50)

Армейский сноубордист стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Пхенчхане

В южнокорейском Пхёнчхане завершился этап Кубка мира по параллельному слалому-гиганту. Представитель Центрального спортивного клуба Армии показал третий результат.

Андрей Соболев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в южнокорейском Пхёнчхане. В заезде за третье место армеец одержал победу над австрийцем Александром Пайером.

Победу одержал итальянец Роланд Фишналлер, в финале одолевший Дмитрия Логинова.

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