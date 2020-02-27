Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.02.2020 (22:21)

Армейские легкоатлетки завоевали четыре награды в первый соревновательный день юбилейного чемпионата России в помещении

В легкоатлетическом манеже крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса Центрального спортивного клуба Армии стартовал юбилейный, 50-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

Первую победу на юбилейном чемпионате России по легкой атлетике в помещении одержала прапорщик Кристина Макаренко (Сивкова). Армейская легкоатлетка с личным рекордом выиграла финал бега на 60 м – 7,09 секунды.

Второй результат – 7,44 секунды – продемонстрировала Кристина Хорошева. Олеся Солдатова, преодолевшая дистанцию за 7,45 секунды, записала на свой счет бронзовую награду.

Мария Ласицкене в этот день в шестой раз выиграла чемпионат России в помещении. Спортсменка Центрального спортивного клуба Армии показала результат 2 м. Второй с результатом 1,91 стала олимпийская чемпионка, победитель и призер чемпионатов мира капитан Анна Чичерова. Третье место заняла Кристина Королева (1,88 м).

В секторе прыжка с шестом второй результат продемонстрировала Полина Кнороз. Спортсменка преодолела планку на высоте 4,65 м. Победу с результатом 4,92 м одержала Анжелика Сидорова. Ангелина Жук-Краснова стала третьей, показав результат 4,60 м.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейские дзюдоистки завоевали по «бронзе» на турнире «Большого шлема» в Германии
Спортсменки ЦСКА завоевали «золото» и «бронзу» чемпионата России по художественной гимнастике
Армейцы показали «золотой» результат на девятом этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге
На этапе Кубка мира в Каире армейские рапиристы завоевали «серебро» в командном турнире

Метки:
ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false