27.02.2020 (22:21)

Армейские легкоатлетки завоевали четыре награды в первый соревновательный день юбилейного чемпионата России в помещении

В легкоатлетическом манеже крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса Центрального спортивного клуба Армии стартовал юбилейный, 50-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

Первую победу на юбилейном чемпионате России по легкой атлетике в помещении одержала прапорщик Кристина Макаренко (Сивкова). Армейская легкоатлетка с личным рекордом выиграла финал бега на 60 м – 7,09 секунды.

Второй результат – 7,44 секунды – продемонстрировала Кристина Хорошева. Олеся Солдатова, преодолевшая дистанцию за 7,45 секунды, записала на свой счет бронзовую награду.

Мария Ласицкене в этот день в шестой раз выиграла чемпионат России в помещении. Спортсменка Центрального спортивного клуба Армии показала результат 2 м. Второй с результатом 1,91 стала олимпийская чемпионка, победитель и призер чемпионатов мира капитан Анна Чичерова. Третье место заняла Кристина Королева (1,88 м).

В секторе прыжка с шестом второй результат продемонстрировала Полина Кнороз. Спортсменка преодолела планку на высоте 4,65 м. Победу с результатом 4,92 м одержала Анжелика Сидорова. Ангелина Жук-Краснова стала третьей, показав результат 4,60 м.

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