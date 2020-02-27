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27.02.2020 (22:15)

Армейские дзюдоистки завоевали по «бронзе» на турнире «Большого шлема» в Германии

В немецком Дюссельдорфе прошел турнир «Большого шлема» по дзюдо. Спортсменки ЦСКА Сабина Гилязова и Анастасия Конкина стали обладательницами бронзовых наград в своих весовых категориях.

Сабина Гилязова показала третий результат в весовой категории до 48 кг. Она выбыла из борьбы за золотую медаль на стадии четвертьфинала, однако сумела собраться и одержать две победы в утешительных боях. Спортсменка армейского Клуба победила Франческу Джиорду, а потом британку Катарину Менз.

Первенствовала представительница Франции Ширин Букли, в финале одолевшая японку Фуне Тонаки. Обладательницей второй бронзовой награды стала испанка Хулия Фигероа.

Записала на свой счет «бронзу» и лейтенант Анастасия Конкина, выступающая в весовой категории до 57 кг. В борьбе за третье место Анастасия победила Гофран Келифи из Турции и немку Терезу Столл.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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