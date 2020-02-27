27.02.2020 (23:05)

Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова стала призером ХХIV армейского теннисного турнира

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова стала призером ХХIV армейского теннисного турнира памяти Командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-полковника Селезнева Сергея Павловича.

В Спортивном комплексе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) состоялось торжественное закрытие традиционного ХХIV армейского теннисного турнира памяти Командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-полковника Селезнева Сергея Павловича.

Турнир проходил в течение двух месяцев, с 20 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года. Большая часть игр теннисного турнира проходила на базе спортивного комплекса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Соревновались участники и в спортивных комплексах Военной академии МТО имени А.В. Хрулёва и Военной академии связи имени С.М. Будённого.

Кубок за первое место среди Военно-учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона уверенно завоевала дружная команда Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, второе место – команда Военного института физической культуры и бронзовым призёром стала команда Военной академии связи имени С.М. Будённого.

Начальник академии Фисун Александр Яковлевич за образцовое проведение и организацию турнира, пропаганду и содействие развитию тенниса среди военнослужащих и ветеранов ВС РФ от командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва награжден почётной грамотой.

Победителям и призерам были вручены кубки, грамоты, памятные медали и призы. После официальной части закрытия турнира все присутствующие еще долго делились своими впечатлениями, а 21 июня 2020 года охотно приняли предложение принять участие в теннисном турнире в День медицинского работника на базе академии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице