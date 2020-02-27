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27.02.2020 (23:39)

В филиале Военной академии РВСН прошел «Военно-исторический диктант», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Около 300 военнослужащих филиала Военной академии РВСН, а также члены их семей, приняли участие в «Военно-историческом диктанте», приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом к участникам обратился начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов. По его словам, целью «Военно-исторического диктанта» стало повышение образовательного и культурного уровня военнослужащих и гражданского персонала филиала, получение знаний об истории Отечества, славных традициях нашей армии и героических подвигах защитников Родины.

 «Правдивое и яркое воспроизведение страниц героического прошлого, примеров беззаветного служения Отечеству, поддержание традиций народа и армии, истории их борьбы за свободу и независимость повышает моральный дух и воспитывает чувство веры в свои силы, преданности Родине, своему народу, готовности проявлять мужество и героизм, до конца выполнять свой воинский долг», - отметил начальник филиала Военной академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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