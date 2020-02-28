28.02.2020 (00:10)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» завершило океанографические исследования в море Беллинсгаузена и взяло курс на Монтевидео (Уругвай)

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило океанографические исследования в море Беллинсгаузена и взяло курс на Монтевидео (Уругвай), куда прибудет 5 марта.

Экипаж судна здоров, технические средства и гидрографическое оборудование работают в штатном режиме. Об этом доложил Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову руководитель кругосветной экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов.

В настоящее время судно идет по утвержденному маршруту кругосветной экспедиции Военно-Морского Флота, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня текущего года.

В Центре Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) анализируются данные кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», поступающие ежесуточно в Адмиралтейство.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, наряду с ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

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