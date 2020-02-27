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27.02.2020 (23:20)

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» вступил в строй действующий образец корабельной техники - газотурбогенератор для корабельной газотурбинной установки ГТУ-6А

 В городе Ломоносов на базе учебно-тренировочного комплекса газотурбинных энергетических установок Военно-Морского политехнического института ВУНЦ ВМФ  введён в строй действующий образец корабельной техники – газотурбогенератор ГТУ-6А.

Данная установка (или «горячий» макет) предназначена для подготовки слушателей и курсантов дополнительного профессионального, высшего и среднего профессионального образования по ряду вопросов боевой и повседневной эксплуатации технических средств электромеханической боевой части надводных кораблей с газотурбинными энергетическими установками. Аналоги данного генератора используются на больших противолодочных кораблях проекта 1155, на ракетных крейсерах проектов 1164 и др.

Участникам  мероприятия было  продемонстрировано учебное занятие практической направленности: «Подготовка к пуску, пуск, наблюдение во время работы и остановка ГТГ» для курсантов факультета «Турбинных энергетических установок, применения и эксплуатации вооружения и средств РХБЗ сил флота».

Действующий газотурбинный генератор (ГТГ) позволит  повысить качество практической подготовки будущих инженеров-механиков  ВМФ при изучении физических процессов, принципа действия, правил эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, а также отработке принятия инженерных решений в процессе использования главных и вспомогательных механизмов кораблей ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот
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