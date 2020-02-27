27.02.2020 (23:19)

В Санкт-Петербурге проведён Кубок Военно-Морского Флота по бильярду

В рамках широкой программы спортивных мероприятий, организованных Главным командованием ВМФ в преддверии Дня моряка-подводника, который будет отмечаться 19 марта, в Санкт-Петербурге проведён Кубок Военно-Морского Флота по спортивному бильярду.

В соревнованиях приняли участие 19 сборных команд флотов, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчиненных непосредственно Главнокомандующему Военно-Морским Флотом.

В ходе двухдневных поединков мастеров кия, победителем Кубка Военно-Морского Флота стала сборная команда Черноморского флота, на втором месте спортсмены Балтийского флота и на третьем - команда Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ (г. Ейск).

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