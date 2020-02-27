27.02.2020 (23:05)

В соединении Дальней авиации завершился турнир по волейболу

В Саратовской области на базе соединения Дальней авиации прошла финальная часть турнира по волейболу среди военнослужащих управления и воинских частей Энгельсского военного гарнизона.

Соревнования проводились в целях повышения физической подготовленности и развития физических качеств военнослужащих, а также отбора наиболее подготовленных военнослужащих для выступления на чемпионате Воздушно-космических сил по волейболу.

Кроме действующих военнослужащих в турнире так же принимали участие ветераны дальней авиации.

Победителем турнира стала командира тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

На церемонии награждения и вручения кубков и грамот победителей соревнований поздравил командир соединения Дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела. В рамках своего выступления он заявил: «Волейбольную команду можно сравнить с экипажем стратегического ракетоносца, где слаженные действия команды, умнее действовать сообща играют огромную роль - черты этого вида спорта присуще нашей службе».

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