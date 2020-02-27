27.02.2020 (22:49)

В соединении военно-транспортной авиации прошло совместное учение с подразделениями МЧС России и Минздрава Тверской области

В Тверской области на аэродроме Мигалово прошла конференция по безопасности полетов соединения военно-транспортной авиации (ВТА).

В рамках мероприятия состоялась совместная комплексная тренировка по оказанию помощи авиационным экипажам, условно терпящим бедствие. В ней приняли участие штатные поисково-спасательные, пожарные и медицинские подразделения ВТА, а также региональные подразделения МЧС России и Министерства здравоохранения по Тверской области. В учении было задействовано 2 самолета Ил-76, вертолет Ми-8 и 15 единиц наземной техники.

Целью данного мероприятия являлась отработка взаимодействия спасательных сил и средств различных ведомств для обеспечения безопасности проведения полетов авиации и оперативного реагирования в различных нештатных ситуациях. В ходе тренировки были отработаны действия по спасению экипажа и оказания помощи пострадавшим, тушению пожара на самолете, поиску и обнаружению места вынужденной посадки ВС.

В частности, в рамках комплексной тренировки были отработаны эпизоды при условной посадке самолета ВТА с отказом выпуска шасси и двигателей.

Контроль и организация совместных действий осуществлялись руководителем полетов на аэродроме.

В ходе отработки практических действий задействованными подразделениями обеспечивались покрытие взлетно-посадочной полосы огнегасящей жидкостью и проливка пеной, а также тушение условного пожара на самолете.

Авиационные спасатели при этом отработали эвакуацию пострадавшего экипажа с использованием поисково-спасательного вертолета и наземного поисково-спасательного комплекса, обеспечив вскрытие обшивки фюзеляжа самолета с применением пневматических резинотканевых подъемников для поднятия ВС и выпуска шасси для дальнейшей буксировки. Экипажи ВТА при этом отработали аварийное покидание воздушного судна через окна кабины самолета по канату, после чего они были оперативно доставлены в ближайшие медучреждения.

По итогам тренировки цели и задачи мероприятия были достигнуты.

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