27.02.2020 (21:25)

Более 300 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения задействовано в тактическом учении на полигоне в Краснодарском крае

В соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск в период с 26 по 28 февраля с.г. на полигоне Раевский под Новороссийском проходит тактическое учение с подразделениями гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского соединения ВДВ.

В ходе этапов учения подразделениям полка предстоит отработать вопросы приведения подразделений в различные степени готовности, совершения марша в заданный район, отработки задач в наступлении и обороне.

В соответствии с замыслом первого этапа учения, с получением учебной тревоги, личный состав десантно-штурмовых рот провел комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшие степени готовности к выполнению мероприятий по предназначению. По окончании указанных мероприятий, подразделения на штатной технике выдвинулись и заняли район сосредоточения, где отработали мероприятия по организации маскировки и охранения.

Всего в учении задействовано более 300 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники.

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