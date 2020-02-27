Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.02.2020 (21:25)

Более 300 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения задействовано в тактическом учении на полигоне в Краснодарском крае

В соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск в период с 26 по 28 февраля с.г. на полигоне Раевский под Новороссийском   проходит тактическое учение с подразделениями гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского соединения ВДВ.

В ходе этапов учения подразделениям полка предстоит отработать вопросы приведения подразделений в различные степени готовности, совершения марша в заданный район, отработки задач в наступлении и обороне.

В соответствии с замыслом первого этапа учения, с получением учебной тревоги, личный состав десантно-штурмовых рот провел комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшие степени готовности к выполнению мероприятий по предназначению. По окончании указанных мероприятий, подразделения на штатной технике выдвинулись и заняли район сосредоточения, где отработали мероприятия по организации маскировки и охранения.

Всего в учении задействовано более 300 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Артиллеристы Северного флота отработали вопросы поражения бронетехники условного противника по целеуказанию с беспилотных летательных аппаратов
Ракетчики и артиллеристы ЮВО совершили многокилометровые марши в район проведения масштабных учений
В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении состоялся отборочный этап III конкурса красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2020»
Центральный академический театр российской армии показал свой репертуар для родственников псковских героев-десантников

Метки:
Учения , Боевая подготовка , Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false