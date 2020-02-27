27.02.2020 (20:24)

Тульские юнармейцы и курсанты регионального ДОСААФ совершили свой первый прыжок с парашютом

На аэродроме Волосово Чеховского района Московской области в рамках «Юнармейского десанта - 2020» впервые совершили прыжки 17 юнармейцев и 9 курсантов ДОСААФ России города Тулы и Тульской области.

Организаторами прыжков выступили и.о. председателя Регионального отделения ДОСААФ России Тульской области Наталья Серегина и начальника Московского аэроклуба ДОСААФ России Сусанна Фириджанова, директор Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области Александр Дворников, председатель правления Федерации парашютного спорта Тульской области Алексей Федоров.

В Региональном отделении ДОСААФ России Тульской области сохраняются традиции участия в «Юнармейских десантах», первые из которых, были проведены при непосредственном участии заместителя председателя ДОСААФ России Павла Лебедева. На этот раз десантирование проходило в зимний период.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице