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27.02.2020 (20:24)

Тульские юнармейцы и курсанты регионального ДОСААФ совершили свой первый прыжок с парашютом

На  аэродроме Волосово Чеховского района Московской области в рамках «Юнармейского десанта - 2020» впервые совершили прыжки 17  юнармейцев и  9 курсантов ДОСААФ  России города Тулы и Тульской области.

Организаторами прыжков выступили и.о. председателя Регионального отделения ДОСААФ России Тульской области Наталья Серегина и начальника Московского аэроклуба ДОСААФ России Сусанна Фириджанова, директор Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области Александр Дворников, председатель правления Федерации парашютного спорта Тульской области Алексей Федоров.

В Региональном отделении ДОСААФ России Тульской области сохраняются традиции участия в «Юнармейских десантах», первые из которых, были проведены при непосредственном участии заместителя председателя ДОСААФ России Павла  Лебедева. На этот раз десантирование проходило в зимний период.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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