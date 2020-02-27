27.02.2020 (19:19)

В Ленинградской области определят лучших танкистов ЗВО для участия во всеармейском конкурсе АрМИ-2020 «Танковый биатлон»

Сегодня на полигоне Кирилловский (Ленинградская обл.) состоялась торжественная церемония открытия окружного этапа конкурса по полевой выучке «Танковый биатлон», в котором определят лучшие танковые экипаж и взвод Западного военного округа.

«Желаю участникам конкурса успехов на всех этапах! Проявите свои лучшие качества для достижения победы! Пусть победит сильнейший!», — напутствовал танкистов заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

В конкурсе участвуют 12 экипажей, которые стали победителями отборочных этапов, прошедших на Балтийском флоте (Калининградская обл.), в гвардейской Краснознамённой танковой армии (Московская обл.), гвардейской общевойсковой армии (Воронежская обл.) и общевойсковой армии ЗВО (Ленинградская обл.).

В ходе состязаний танкисты продемонстрируют своё мастерство в вождении боевых машин на трассе, состоящей из участков различной сложности, с преодолением препятствий, таких как «змейка», косогор, колейный мост, противотанковый ров и др. Также военнослужащим необходимо с применением комплекса вооружения танка Т-72Б3 на дальностях от 900 до 2200 метров поразить мишени, имитирующие танки, низколетящие вертолеты и безоткатное орудие. В случае промаха экипажам предстоит пройти дополнительный штрафной круг.

Победители окружного этапа представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по танковому биатлону и получат шанс войти в состав сборной Вооружённых Сил России для участия в Армейских международных играх.

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