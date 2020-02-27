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27.02.2020 (19:12)

Артиллеристы Северного флота отработали вопросы поражения бронетехники условного противника по целеуказанию с беспилотных летательных аппаратов

Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели плановые учебно-боевые стрельбы на полигоне Шары в Печенгском районе Мурманской области. Военнослужащие отработали вопросы поражения бронетехники условного противника с закрытых огневых позиций по целеуказанию с беспилотных летательных аппаратов.

В мероприятии было задействовано более 200 человек личного состава самоходного артиллерийского дивизиона на 152-мм гаубицах «Акация» и других подразделений бригады.

По замыслу учения, беспилотные летательные аппараты в ходе проведения разведки местности обнаружили скопление техники условного противника на дистанции свыше 10 километров и передали данные целеуказания артиллеристам. Боевые расчеты выполнили стрельбу по целям, имитирующим бронетехнику.

Перед проведением стрельб личный состав гаубичных самоходно-артеллерийских батарей, используя особенности рельефа местности, выполнил маскировку боевой техники для повышения скрытности действий.

Также артиллеристы отработали вопросы отражения прорыва бронетехники противника на свои позиции, уверенно поразив мишени на расстоянии от одного до двух километров в зоне прямой видимости.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Артиллерия , Северный флот , Боевая подготовка
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