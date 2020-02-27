27.02.2020 (17:26)

Российские военнослужащие в Таджикистане начали подготовку к торжественному шествию войск, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане начали подготовку к торжественному шествию войск, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас в соединении завершено формирование парадных расчетов, а также подготовка экипировки и обмундирования. С личным составом на строевом плацу ежедневно проходят тренировки по строевой подготовке. От российского соединения в торжественном прохождении примут участие два парадных расчета по 50 человек. Они пройдут торжественным маршем 9 мая в столице республики.

Для ветеранов и гостей на территории военной базы будет представлена статическая выставка современного вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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