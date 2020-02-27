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27.02.2020 (17:24)

В Михайловской военной артиллерийской академии состоялось открытие детско-юношеских игр «Зарница» и соревнований «Школа безопасности»

В Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) состоялось торжественное открытие районного тура детско-юношеских оборонно-спортивных туристических игр «Зарница», соревнований «Школа безопасности» и проведение этапов военно-патриотической игры «Зарница».

Торжественное открытие провел начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

В мероприятии приняли участие председатель Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» генерал-майор Геннадий Фоменко, Герой России капитан 1 ранга Владимир Терехов, представители администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

В состязаниях участвовали 40 команд образовательных учреждений Калининского района. Ребята приняли участие в этапах: конкурс строя и песни, снаряжение магазина, сборка и разборка автомата Калашникова.

В завершении мероприятия курсанты Михайловской военной артиллерийской академии продемонстрировали школьникам приемы рукопашного боя.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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