27.02.2020 (16:59)

БПК Северного флота «Адмирал Харламов» исполнилось 30 лет

29 февраля в главной базе Северного флота состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов». 30 лет назад корабль был зачислен в состав Северного флота и на нём был поднят Военно-морской флаг СССР.

В торжествах, посвящённых юбилейной дате, примут участие представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, в одном из соединений которой числится БПК «Адмирал Харламов», а также ветераны корабля.

Впервые на борту соберется семья адмирала Николая Михайловича Харламова, его дочери и внучки. В коридоре перед большой кают-компанией будет развёрнута выставка личных вещей адмирала, сыгравшего большую роль в победе над гитлеровцами, а также фотокопии документов из британских архивов времен Второй мировой войны, связанных с Полярными конвоями, битвой за Атлантику и открытием второго фронта в Европе. В течение дня экспозиция будет открыта для военнослужащих соединений надводных кораблей, базирующихся в Североморске.

Справочно:

Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Харламов» был построен на заводе «Янтарь» в Калининграде и 25 февраля 1990 года принят на вооружение Северного флота. В первые годы службы совершил визиты в Канаду, США, Швецию, Норвегию и ряд других стран. На протяжении двух лет подряд, с 1997 по 1998 годы, удерживал звание лучшего корабля ВМФ России.

Корабль носит имя адмирала Николая Михайловича Харламова (1905-1983). В годы войны контр-адмирал Николай Харламов был главой военной миссии СССР в Великобритании, вёл переговоры об открытии второго фронта в Европе, обеспечивал ремонт и переоснащение советских подлодок и кораблей современным вооружением, курировал поставки военной продукции и оружия по программе ленд-лиза через Великобританию.

Весной 1944 года консультировал американскую группу войск союзников по морской тактике, принимал участие в учениях по подготовке операции «Нептун» в Шотландии, был официальным наблюдателем от СССР во время высадки союзных войск в Нормандии в июне 1944 года.

В 1949 году ему было присвоено звание адмирала. В 50-х годах командовал Балтийским флотом. В мае 1959 года занял пост военного специалиста по ВМС НОАК в Китае. В 1961 году назначен председателем Морского научно-технического комитета ВМФ, с августа 1971 года - в отставке. Депутат Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов.



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