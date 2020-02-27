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27.02.2020 (16:38)

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М морской авиации БФ выполняют бомбометание на полигоне в Калининградской области

В рамках плановой боевой учебы экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота выполняют бомбовые удары по наземным целям на полигоне в Калининградской области.

Пилоты отрабатывают нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток. Они осуществляют вскрытие наземной обстановки, а также проводят прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Бомбометание выполняется на высотах от 200 метров до 2 километров с использованием практических авиабомб П-50.

Выполнение боевых упражнений пилотами морской авиации проводится с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отрабатывают фигуры сложного пилотажа, среди которых вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Все практические действия летчиков фиксируются средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показывает стопроцентное поражение всех целей.

В полетах задействовано порядка пятнадцати экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ
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