27.02.2020 (16:38)
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М морской авиации БФ выполняют бомбометание на полигоне в Калининградской области
В рамках плановой боевой учебы экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота выполняют бомбовые удары по наземным целям на полигоне в Калининградской области.
Пилоты отрабатывают нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток. Они осуществляют вскрытие наземной обстановки, а также проводят прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.
Бомбометание выполняется на высотах от 200 метров до 2 километров с использованием практических авиабомб П-50.
Выполнение боевых упражнений пилотами морской авиации проводится с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике.
Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отрабатывают фигуры сложного пилотажа, среди которых вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.
Все практические действия летчиков фиксируются средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показывает стопроцентное поражение всех целей.
В полетах задействовано порядка пятнадцати экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.