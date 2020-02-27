27.02.2020 (16:30)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел в Москве переговоры с начальником штаба ВС Франции генералом Франсуа Лекуантро

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел в Москве переговоры с начальником штаба ВС Франции армейским генералом Франсуа Лекуантро.

«Рад возможности обменяться мнениями по ситуации в кризисных регионах, обстановке на Европейском континенте, а также сверить «часы» по выполнению поручений министров обороны, достигнутых в ходе московской встречи в формате «2+2» в сентябре 2019 года», — сказал начальник российского Генштаба, открывая переговоры.

Валерий Герасимов отметил, что несмотря на сложный период в международных отношениях, диалог между военными России и Франции продолжается. Функционирует канал оперативной связи между уполномоченными структурами ведомств двух стран. Продолжается выполнение российско-французского соглашения о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.

«Мы были рады принять в Москве группу выпускников Центра высших военных исследований вооруженных сил Франции, а визит французских кадет в Санкт-Петербург и их встреча с российскими суворовцами стали важным элементом восстановления сотрудничества в сфере военного образования», — заявил начальник Генерального штаба ВС РФ.

Вместе с тем, по словам Валерия Герасимова, есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь — это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций. В условиях отсутствия диалога на уровне военных такие мероприятия носят явно провокационный характер.

«Мы готовы обсудить эти проблемы открыто и откровенно», — подчеркнул начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов также добавил, что президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Брегансоне выразили обоюдный настрой на развитие взаимодействия по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности.

«Со своей стороны готовы к развитию двусторонних отношений с французскими коллегами», — сказал начальник Генерального штаба ВС РФ.

«Прямой, открытый диалог сегодня важен и необходим. Тем более, что мы встречаемся в период подготовки в России к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы чтим память французских военнослужащих, сражавшихся совместно с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников военного парада на Красной площади 9 мая 2020 года», — заключил Валерий Герасимов.

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