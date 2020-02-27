27.02.2020 (16:01)

Мотострелки ЦВО уничтожили легкобронированные автомобили условного противника из БМП-2М

Мотострелковые подразделения Центрального военного округа в ходе учения уничтожили легкобронированные автомобили противника из модернизированных БМП-2М в Оренбургской области.

По замыслу тактических действий, условный противник на внедорожниках с самодельной броней пытался прорваться к важному военному объекту. Экипажам БМП-2М было необходимо остановить атаку противника. Боевые стрельбы были проведены на расстоянии до 1000 метров по движущимся целям из пушек 2А42 и пулеметов ПКТ. Для корректировки огня использовались трассирующие боеприпасы.

Учение проходило на Тоцком полигоне. В нем приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

В ходе учения экипажи также отработали вождение боевых машин в рамках конкурса «Суворовский натиск-2020».

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