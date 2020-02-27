27.02.2020 (15:44)

Разведчики ЦВО навели удар артиллерии по колонне бронетехники условного противника во время учений в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Разведчики ЦВО навели удар артиллерии по колонне бронетехники условного противника во время учений в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, скорректировали удар артиллерии по механизированной колонне условного противника во время батальонных тактических учений, проходящих на полигоне Юргинский.

По замыслу учений, при проведении разведывательно-поисковых действий разведчиками мотострелкового соединения была обнаружена колонна военной техники противника. Разведданные были переданы на командный пункт. Для уничтожения «врага» были направлены военнослужащие артиллерийских подразделений на модернизированных 152-мм самоходных артиллерийских установках (САУ) 2С19М2 «Мста-С». Во время движения колонны артиллерии, разведчики передавали командирам артиллерийских батарей уточненные разведданные о перемещении вражеской техники. Приблизившись на безопасное расстояние боевые расчеты артиллерийских установок произвели стрельбу по целям осколочно-фугасными снарядами.

Модернизированные (САУ) 2С19М2 «Мста-С» имеют автоматизированную систему управления огнем, у установки также увеличена прицельная скорострельность. Кроме этого, у САУ имеется возможность применения цифровых электронных карт, что позволяет намного быстрее ориентироваться на местности и эффективно выполнять учебно-боевые задачи.

В батальонных тактических учениях принимает участие более 800 военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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