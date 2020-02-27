27.02.2020 (15:44)
Разведчики ЦВО навели удар артиллерии по колонне бронетехники условного противника во время учений в Сибири
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, скорректировали удар артиллерии по механизированной колонне условного противника во время батальонных тактических учений, проходящих на полигоне Юргинский.
По замыслу учений, при проведении разведывательно-поисковых действий разведчиками мотострелкового соединения была обнаружена колонна военной техники противника. Разведданные были переданы на командный пункт. Для уничтожения «врага» были направлены военнослужащие артиллерийских подразделений на модернизированных 152-мм самоходных артиллерийских установках (САУ) 2С19М2 «Мста-С». Во время движения колонны артиллерии, разведчики передавали командирам артиллерийских батарей уточненные разведданные о перемещении вражеской техники. Приблизившись на безопасное расстояние боевые расчеты артиллерийских установок произвели стрельбу по целям осколочно-фугасными снарядами.
Модернизированные (САУ) 2С19М2 «Мста-С» имеют автоматизированную систему управления огнем, у установки также увеличена прицельная скорострельность. Кроме этого, у САУ имеется возможность применения цифровых электронных карт, что позволяет намного быстрее ориентироваться на местности и эффективно выполнять учебно-боевые задачи.
В батальонных тактических учениях принимает участие более 800 военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.
41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.