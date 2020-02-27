27.02.2020 (15:24)

Центральный военный округ получит более 850 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в 2020 году

В 2020 году Центральный военный округ получит более 850 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, что позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно подразделение на 201-й военной базе в Таджикистане. Об этом сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Генерал-полковник добавил, что войска округа пополнятся 19 летательными аппаратами, 10 радиолокационными станциями, почти 150 единицами бронетанковой техники, а также другими образцами вооружения других родов войск.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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