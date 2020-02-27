27.02.2020 (15:22)

Российские танкисты в Таджикистане уничтожили цели с закрытых огневых позиций

Российские танкисты 201 военной базы в Таджикистане уничтожили цели условного противника с закрытых огневых позиций.

В ходе учений, танковые подразделения на технике совершили марш из пункта постоянной дислокации в район горного полигона Ляур. На местности экипажи танков Т-72 в составе подразделений отработали задачи позиционной обороны. Стрельба велась из 125-мм автоматической пушки по бронированным и углубленным целям условного противника, находящегося вне прямой видимости на дальностях до 5 тысяч метров. Также в ходе отработки тактических действий военнослужащие применили упражнения танковых дуэлей, совершенствуя навыки стрельбы по неподвижным и движущимся целям, определяя наиболее эффективные огневые позиции. В основу программы боевой подготовки танкистов российской военной базы в Таджикистане заложен опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Всего в ходе учения было поражено около 100 мишеней, имитирующих бронетранспортеры и танки условного противника на огневых позициях. При этом израсходовано более 150 снарядов к 125-мм танковой пушке. В учениях было задействовано более 500 военнослужащих от танковых, мотострелковых, разведывательных и артиллерийских подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице