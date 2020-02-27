27.02.2020 (15:19)

Военнослужащие ЦВО в День Победы проведут минипарады для всех маломобильных ветеранов, проживающих в гарнизонах округа

9 мая военнослужащие гарнизонов Центрального военного округа (ЦВО) проведут минипарады под окнами домов, где проживают ветераны, которые по состоянию здоровья не смогут посетить торжественные мероприятия в своих городах. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля прессы «Медиа-Ас – Центр».

«Во всех крупных военных гарнизонах таких, как Екатеринбургский, Самарский, Новосибирский, Тоцкий, Рощинский, Юргинский, Алейский, Кызыльский, пройдут минипарады для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые по объективным причинам не могут посетить военный парад. Поэтому парад придет к этим великим людям, нашим предкам-победителям, которые действительно ковали Победу, это наш безусловно святой долг», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий уточнил, что под окнами ветеранов пройдут совместные парадные расчеты военнослужащих, участвовавших в военных парадах и торжественных прохождениях войск на центральных площадях городов, юнармейцев, кадетов и суворовцев.

«Минипарады состоятся 9 мая сразу после основного парада», — добавил он.

9 мая на территории ЦВО состоятся три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев.

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