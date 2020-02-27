27.02.2020 (15:17)

В Кемерове начался второй раунд консультаций военных представителей стран-участниц ШОС по антитеррористическому учению «Мирная миссия–2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Кемерове начался второй раунд консультаций военных представителей стран-участниц ШОС по антитеррористическому учению «Мирная миссия–2020»

Сегодня в Кемерове начался второй раунд штабных переговоров военных представителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященных совместному проведению антитеррористического учения «Мирная миссия–2020».

В консультациях участвуют представители восьми государств — России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Переговоры проходят под руководством заместителя начальника штаба Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева. В своем выступлении он отметил: «Учения будут носить масштабный характер. Сегодня мы согласуем ряд значимых вопросов, затем вместе с коллегами отправимся на полигон для рекогносцировки местности, где будут разворачиваться основные действия».

Антитеррористическое учение «Мирная миссия–2020» пройдет в августе на территории Центрального военного округа на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Во время мероприятия военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск (сил) государств-членов ШОС.

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