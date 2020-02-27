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27.02.2020 (15:15)

Центральный военный округ сдаст в 2020 году 10 многоквартирных домов

Служебным жильем в 2020 году будут обеспечены 1400 семей военнослужащих Центрального военного округа, для этих целей сдадут в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, сообщил журналистам после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля "Медиа-Ас Центр" командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Мы сдаем четыре 80-квартирных дома в Кызыле, в Абакане мы сдаем три многоквартирных дома, два многоквартирных дома - в Челябинске, в Энгельсе - один многоквартирный дом, всего в этом году мы сдаем по округу 10 многоквартирных домов. То есть 1400 семей военнослужащих мы в этом году заселим в новые, благоустроенные, меблированные квартиры", - рассказал генерал-полковник.

Командующий добавил, что план по обеспечению военнослужащих и членов их семей специализированными жилыми помещениями на территории Центрального военного округа в 2020 году составляет 6 200 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Жилье
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