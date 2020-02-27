27.02.2020 (15:12)

В Екатеринбурге ветеранов наградили медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В рамках реализации Года памяти и славы в Екатеринбурге прошла встреча ветеранов и тружеников тыла со школьниками и юнармейцами. Участникам войны вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Одиннадцать ветеранов получили памятные награды из рук замкомандира отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа подполковника Дениса Чепака и представителя администрации Октябрьского района города Екатеринбурга Алексея Пасько. Тем ветеранам, кто не смог прийти на мероприятие, медали доставят лично.

«Защитник Отечества во все времена была и есть почетная профессия. Хотелось бы пожелать, чтобы мощь Вооруженных Сил Российской Федерации вы видели только на Парадах Победы, а оружие звучало только на учениях», –поздравил ветеранов подполковник Денис Чепак.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» была учреждена президентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Медаль предназначена для ветеранов, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые в годы войны сражались в рядах Вооруженных Сил СССР и партизанских отрядах.

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