27.02.2020 (14:03)

На Балтийском флоте продолжается подготовка к военному параду 9 мая

На Балтийском флоте идёт активная подготовка к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день с личным составом парадных расчетов проводятся занятия по строевой подготовке в местах постоянной дислокации. Тренировки парадных расчетов в составе Калининградского гарнизона начнутся в апреле на базе филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 1100 военнослужащих Балтийского флота и свыше 1000 представителей других силовых ведомств. Также в военном параде будет задействовано около 75 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

В состав механизированной колонны войдут оперативно-тактические, зенитные и береговые ракетные комплексы, бронетранспортеры, бронированные разведовательно-дозорные машины, реактивные системы залпового огня «Град», многоосные тяжелые тягачи и др. Кроме того, будут представлены образцы техники военных лет.

Подготовка техники к военному параду проводится на базе ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота.

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