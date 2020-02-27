27.02.2020 (13:30)
Колонна ПГРК «Ярс» прибыла в подмосковное Алабино для подготовки к военному параду
В рамках подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» прибыла в подмосковное Алабино из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области.
Маршрут колонны проходил по территории трёх областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный н.п. Алабино (протяженность маршрута — более 400 км).
Механики-водители Тейковского ракетного соединения продемонстрировали высокую маршевую выучку.
В составе механизированной колонны парадного расчета по Красной площади пройдут три автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».
В ходе подготовки к параду, в феврале, в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне, комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.
С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.
В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».