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27.02.2020 (13:12)

На территории Воронежской области открылось более 40 мобильных пунктов приёма информации проекта «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти» в Воронежской области организован сбор писем и других материалов фронтовиков, тружеников тыла и детей войны.

Специалисты военного комиссариата Западного военного округа по Воронежской области открыли 44 пункта приёма информации.

Любой желающий может передать для копирования письма с фронта, наградные документы, памятные фотографии и другие документы, связанные с историей участников Великой Отечественной войны. Мобильные пункты развернуты на базе отделений почты, отделов военного комиссариата, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Все поступившие данные будут соотнесены с архивами Министерства обороны РФ и пройдут проверку на дублирование информации.

Также любой желающий может самостоятельно загрузить материалы на сайт Минобороны России в раздел «Дорога памяти» по адресу doroga.mil.ru. Для этого необходимо указать информацию — место призыва, место службы и историю героя, добавить сканированные документы и сведения о красноармейце.

Всего в рамках акции планируется создать базу, насчитывающую более 35 миллионов записей о всех фронтовиках и тружениках тыла.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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