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27.02.2020 (13:05)

Инженерно-саперному полку гвардейской танковой армии ЗВО вручено Боевое знамя

В Ярославской области инженерно-саперному полку гвардейской танковой армии Западного военного округа в торжественной обстановке было вручено Боевое знамя.

Торжественную церемонию провел командующий танковым объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель, который вручил знамя командиру полка полковнику Михаилу Нагамову.

На территории войсковой части состоялся ритуал крепления Боевого знамени к древку, в котором приняли участие командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель, начальник инженерных войск объединения полковник Николай Овчаренко, представители администрации и общественных организаций.

Полк на 100% укомплектован личным составом и современной военной инженерной техникой БАТ-2, ГМЗ, УР-77, ЭОВ-35-21, ТММ-3, ПБУ-50, СКО-10.

Главными задачами сформированного полка являются инженерное обеспечение общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ярославской области, а также участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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