27.02.2020 (13:04)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошёл второй этап конкурса среди разведчиков

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели второй этап конкурса среди разведчиков.

На втором этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» разведывательные группы, состоящие из 8 человек, выполняли боевые стрельбы после преодоления участка минно-взрывных и естественных заграждений.

В ходе конкурса разведчики в боевой экипировке и с вооружением преодолевали участок минно-взрывных заграждений, который включал в себя около 15 учебно-имитационных гранат, установленных на растяжку. По условиям конкурса, подорвавшийся на растяжке разведчик в стрельбах не участвовал, а его оружие и боеприпасы забирали товарищи по команде.

При проведении стрельб разведывательная группа поражала мишени, имитирующие живую силу условного противника.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» состоит из нескольких этапов. Результаты второго этапа были определены судейской комиссией из расчета времени прохождения полосы препятствий и штрафных баллов.

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