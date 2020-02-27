27.02.2020 (13:01)

Более 800 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к совершению комбинированного марша в Центр боевой подготовки Сухопутных войск ЗВО

Более 800 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и военной техники мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа будет переброшено на полигон Мулино в Нижегородской области для прохождения программы интенсивной боевой подготовки на базе Центра боевой подготовки Сухопутных войск ЗВО.

Военнослужащие и военная техника совершат комбинированный марш на дистанцию свыше тысячи километров по дорогам общего пользования, трассам федерального значения и железной дороге.

В ходе подготовки мотострелковые и танковые подразделения армии пройдут обучение на современной материально-технической базе учебного центра. Каждый военнослужащий по своей воинской специальности пройдет курс подготовки на симуляторах боевой машины пехоты БМП-2 и танка Т-72БА, выполнит упражнения учебных стрельб из штатного вооружения мотострелкового отделения и отделения ПВО. Затем они пройдут более 10 этапов специального тестирования и контрольных стрельб до завершающего двустороннего тактического учения.

Также на уникальном полигоне, имитирующем «жилую» застройку, мотострелки, танкисты, военные инженеры, разведчики, а также взвода военной полиции Ельнинской мотострелковой дивизии отработают действия войск на тактическом полигоне «бой в городе».

Справочно:

Центр боевой подготовки Сухопутных войск ЗВО может принимать на обучение до 30 тысяч военнослужащих в год. Он включает в себя штаб руководства, модульные военные городки нового типа АПЛ-500, классы автоматизированного обучения, полевой лагерь, несколько учебно-тактических полей для обучения ведению боя в населенном пункте, танкодром, автодром, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Общая площадь Центра составляет около 500 кв. км. На сегодняшний день он является одним из самых современных в мире и крупнейшим в Европе.

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