27.02.2020 (12:57)

Военный комиссариат Москвы оцифровал документы более 600 тысяч участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» сотрудниками военного комиссариата г. Москвы оцифровано более 600 тысяч документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галереи «Дорога памяти», из них свыше 40 тыс. – с фотографиями и порядка 1,5 тыс. фронтовых писем.

Памятные фотографии с фронта, письма родным и близким, биографические данные участников Великой Отечественной войны и перечни их наград – все эти документы находятся среди уже оцифрованных в Московском военном комиссариате. Кроме того, комиссариат занимается обработкой собственного архива личных дел. Любой желающий может обратиться в мобильные пункты приема информации, расположенные в отделениях почты, районных военных комиссариатах, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Всего на территории Москвы развернуто свыше 100 мобильных пунктов оцифровки.

Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти» расположенной на территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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