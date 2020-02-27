27.02.2020 (12:50)

Резкое ухудшение погодных условий в пунктах базирования не повлияло на уровень боевой готовности сил Черноморского флота

В связи с резким усилением ветра в пунктах базирования кораблей Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске были проведены мероприятия по обеспечению безопасной стоянки.

На кораблях и вспомогательных судах заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по штормовому оборудование верхних палуб.

Экипажи осуществляют постоянный мониторинг атмосферного давления, скорости ветра и волнения моря. Проверены и готовы к применению средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную готовность.

Резкое ухудшение метеоусловий не повлияло на уровень боевой готовности соединений и воинских частей Черноморского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

В соответствии с прогнозом погоды в районе Севастополя и Новороссийска сложные метеоусловия сохранятся до конца текущей недели.



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