27.02.2020 (12:11)

В Новороссийской ВМБ Черноморского флота прошло учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ударов воздушного противника

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота под руководством командира соединения контр-адмирала Виктора Кочемазова прошло совместное учение по противовоздушной обороне (ПВО) экипажей кораблей с боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» Южного военного округа.

По замыслу учения, экипаж патрульного корабля «Василий Быков», находившийся на дежурстве по ПВО, обнаружил низколетящие цели условного противника, движущиеся в направлении пункта базирования кораблей Новороссийской ВМБ.

Боевые расчёты ПВО патрульного корабля «Василий Быков» захватили цели, взяли на сопровождение и в автоматизированном режиме передали данные об их параметрах на командный пункт соединения ПВО.

Экипаж корабля совместно со стоящими на боевом дежурстве расчетами ЗРК С-400 «Триумф» произвели целераспределение и успешно отработали действия по совместному применению ракетного оружия с выполнением электронных пусков по имитируемым объектам.

В ходе учения командованием Новороссийской ВМБ был детально проверен алгоритм действий по организации взаимодействия кораблей с подразделениями ПВО при совместном отражении ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Мероприятие прошло в соответствии с планами боевой подготовки сил Черноморского флота и соединения ПВО Южного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице