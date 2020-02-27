27.02.2020 (12:02)

В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО по армейской тактической стрельбе

На полигоне Камхуд российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началась подготовка военнослужащих по армейской тактической стрельбе.

В ходе практических занятий инструкторы по тактико-специальной подготовке обучают военнослужащих маскировке, ориентированию на поле боя, подбору стрелкового оружия, средств связи и взаимодействию в составе отделения и взводов. Элементы тактической стрельбы выполняются в дневное и ночное время суток с использованием специальных средств.

«Занятия основаны на передовых методиках огневой и тактической подготовки, разработанных на основе опыта современных локальных войн и конфликтов. Обучение направлено на развитие у личного состава морально-волевых качеств, психологической устойчивости при выполнении задач в различных условиях», – рассказал начальник боевой подготовки соединения подполковник Владислав Конюхов.

В практических занятиях по армейской тактической стрельбе принимают участие более 500 военнослужащих из мотострелковых, разведывательных и снайперских подразделений соединения ЮВО.

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