27.02.2020 (11:50)

В Гюмри началось строительство трех административных объектов для военнослужащих ЮВО

В Гюмрийском военном гарнизоне на территории военных городков российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) началось строительство трех административных объектов.

В военном городке «Полигон» ведется строительство спортивного комплекса для военнослужащих с площадками для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и теннис.

На территории военного городка «Большая крепость» приступили к строительству культурно-досугового центра и спортивного комплекса в зоне военно-патриотического парка «Патриот».

Также в военном гарнизоне будут облагорожены территории и жилые дома для военнослужащих и членов их семей.

В Ереване по плану первоочередного строительства строятся детский сад, культурно-досуговый центр и спортивный комплекс для военнослужащих и членов семей российской авиационной военной базы Эребуни ЮВО.

Все этапы строительства контролируются представителями регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа.

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