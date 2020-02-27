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27.02.2020 (11:36)

Инженеры ЮВО на учении обеспечили войска электропитанием и питьевой водой

Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения группировки войск, выполняющей задачи по предназначению.

В течение двух недель специалисты инженерного подразделения также выполняли нормативы по установке заграждений при помощи специальной техники, поиску взрывоопасных предметов на местности и внутри зданий с применением миноискателей.

К мероприятиям боевой подготовки в полевых условиях от мотострелкового соединения привлечено более 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», понтонно-мостовой парк ПМП, тяжелый механизированный мост ТММ-3, траншейные машины и котлованные машины МДК-3.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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