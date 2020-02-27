27.02.2020 (11:22)

Ракетчики и артиллеристы ЮВО совершили многокилометровые марши в район проведения масштабных учений

Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани и Северном Кавказе совершили многокилометровые марши на штатной военной технике в район общевойскового полигона Молькино для проведения масштабных учений.

В полевых условиях офицеры-артиллеристы выполнят боевую стрельбу с огневых позиций разной степени сложности, в том числе с применением высокоточных боеприпасов.

Для корректирования огня артиллерийских подразделений будут применяться комплексы беспилотных летательных аппаратов.

На завершающем этапе пройдут батарейные, дивизионные и бригадные учения с боевой стрельбой, где будет проверена боевая выучка и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач по предназначению.

В полевых выходах принимают участие более 3 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», самоходные 152-мм гаубицы 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».

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