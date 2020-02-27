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27.02.2020 (11:09)

Подразделения ПВО на Кубани отразили налет условного противника на аэродромы базирования авиации ЮВО

В ходе планового учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны, подразделения ПВО Южного военного округа (ЮВО) отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от ракетно-бомбового удара.

В роли условного противника выступили экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, которые осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полет в плотных строевых порядках.

Всего было задействовано более 20 экипажей воздушных судов, в том числе истребителей Су-30, вертолетов Ми-8 и Ми-35.

Задачи по отражению воздушного нападения условного противника выполняли расчеты современных радиолокационных станций «Небо», «Каста», «Подлет» различных модификаций, зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300В4, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также авиационные экипажи истребительной авиации Су-30 и Су-27.

Более 30 воздушных целей, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЮВО, были своевременно обнаружены и перехвачены.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ
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