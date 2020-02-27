27.02.2020 (10:57)

Ракетчики и артиллеристы ЮВО приступили к проведению лагерного сбора на Северном Кавказе и в Закавказье

Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и в Закавказье приступили к проведению лагерного сбора.

Полевые занятия пройдут на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводский и Дальний.

Артиллеристы совершили марш комбинированным способом в районы проведения учебно-боевых стрельб.

Расчёты самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани» отработают различные способы ведения артиллерийского огня, в том числе: подвижный заградительный, беглый, с закрытых позиций.

На полигонах артиллеристы выполнят ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров, разведке целей. На завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

В полевых занятиях принимает участие более 4 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники 58-й армии ЮВО. Лагерный сбор артиллеристов продлится до 27 марта с.г.

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