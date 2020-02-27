27.02.2020 (10:52)

Ракетчики соединения ЮВО прибыли на полигон в Ставрополье для проведения лагерного сбора

Ракетчики соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, совершили марш на полигон Серноводский в Ставропольском крае для проведения лагерного сбора.

В полевых условиях расчеты комплексов «Искандер-М» будут совершенствовать свои действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрированием в ограниченном пространстве.

В завершении полевого выхода с подразделениями ракетчиков будет проведено учение, в ходе которого расчеты нанесут условный ракетный удар по учебным целям.

Полевые занятия продлятся до 27 марта текущего года.

В лагерном сборе примет участие более 500 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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