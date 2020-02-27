Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.02.2020 (10:52)

Ракетчики соединения ЮВО прибыли на полигон в Ставрополье для проведения лагерного сбора

Ракетчики соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, совершили марш на полигон Серноводский в Ставропольском крае для проведения лагерного сбора.

В полевых условиях расчеты комплексов «Искандер-М» будут совершенствовать свои действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрированием в ограниченном пространстве.

В завершении полевого выхода с подразделениями ракетчиков будет проведено учение, в ходе которого расчеты нанесут условный ракетный удар по учебным целям.

Полевые занятия продлятся до 27 марта текущего года.

В лагерном сборе примет участие более 500 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипаж вертолёта-разведчика Ка-31Р морской авиации ЧФ отработал взлёт и посадку на палубу корабля
Расчеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота учились уничтожать корабли противника
Разведчики мотострелкового соединения ЮВО организовали засаду на колонну техники условного противника в Северной Осетии
На Кубани военные инженеры провели соревнования по владению тяжелой гусеничной техникой

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false