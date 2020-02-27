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27.02.2020 (10:37)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к проведению ротного тактического учения

В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) приступили к выполнению задач по плану ротного тактического учения (РТУ).

Военнослужащие в составе ротной тактической группы совершили марш комбинированным способом на автомобилях и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения.

В ходе учения военнослужащим полка морской пехоты КФл предстоит захватить командный пункт условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья, а также выполнить высадку способом «корабль-берег» с использованием бронетранспортеров БТР-82М.

Подразделения морской пехоты проведут боевые стрельбы из минометных комплексов 2С12 «Сани», вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Основной целью РТУ является проверка боевой готовности и слаженности подразделений морской пехоты КФл, совершенствование их действий в наступлении и обороне.

В учении участвуют более 1000 военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, десантные катера и вертолеты армейской авиации.

Завершится учение совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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