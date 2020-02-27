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27.02.2020 (10:17)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по борьбе за живучесть корабля

Моряки Каспийской флотилии приняли участие в учении по борьбе за живучесть корабля на учебно-тренировочном комплексе в Астрахани.

Аварийные команды в специально оборудованных помещениях отрабатывают порядок действий при возникновении пожара в различных корабельных отсеках, чёткость и слаженность действий при ликвидации пробоины на корабле и откачке поступающей забортной воды.

На тренировках условия обстановки постоянно усложняются, матросам приходится ликвидировать возгорание и поступление забортной воды одновременно в нескольких отсеках. При тушении пожара матросы учатся быстро герметизировать горящий отсек и ликвидировать очаг возгорания, а при устранении пробоины ставить специальный пластырь и откачивать поступившую воду.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии выполняют нормативы по борьбе за живучесть корабля в среднем на 30% быстрее установленного времени.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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