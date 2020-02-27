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27.02.2020 (08:34)

Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы по морским и воздушным целям

В акватории Авачинского залива у берегов Камчатки в ходе тактического учения кораблей бригады охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России малые противолодочные корабли объединения провели ракетные стрельбы.

В ходе учения на полигоне боевой подготовки отряд кораблей отработал задачи по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. В интересах малых противолодочных кораблей «Холмск» и «Усть-Илимск» с малого ракетного корабля «Разлив» был осуществлен пуск ракеты-мишени «Саман», имитировавшей крылатую ракету.

 Для поражения воздушной цели на двух кораблях были задействованы зенитно-ракетные комплексы «Оса».

Сегодня же малые противолодочные корабли успешно провели стрельбу зенитными ракетами по надводной мишени.

Действия сил в море обеспечивал морской буксир МБ-61.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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