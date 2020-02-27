27.02.2020 (08:34)
Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы по морским и воздушным целям
В акватории Авачинского залива у берегов Камчатки в ходе тактического учения кораблей бригады охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России малые противолодочные корабли объединения провели ракетные стрельбы.
В ходе учения на полигоне боевой подготовки отряд кораблей отработал задачи по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. В интересах малых противолодочных кораблей «Холмск» и «Усть-Илимск» с малого ракетного корабля «Разлив» был осуществлен пуск ракеты-мишени «Саман», имитировавшей крылатую ракету.
Для поражения воздушной цели на двух кораблях были задействованы зенитно-ракетные комплексы «Оса».
Сегодня же малые противолодочные корабли успешно провели стрельбу зенитными ракетами по надводной мишени.
Действия сил в море обеспечивал морской буксир МБ-61.