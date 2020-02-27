27.02.2020 (08:21)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении состоялся отборочный этап III конкурса красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2020»

В Ивановском соединении ВДВ завершился отборочный этап III конкурса красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2020», победитель которого представит соединение на Конкурсе Воздушно-десантных войск, стартующем 28 февраля в городе-герое Туле.

В конкурсе приняли участие военнослужащие-женщины, представляющие все воинские части и отдельные подразделения соединения. Участницам конкурса предстояло пройти несколько испытаний, чтобы доказать, что служба в армии не помеха, чтобы оставаться прекрасной во всём!

В первом конкурсе участницы представили «Визитную карточку», в котором им предстояло рассказать о себе, своей семье, увлечениях и достижениях.

В следующих этапах девушки продемонстрировали своё умение владеть мастерством кройки и шитья, где за отведенное время и предстояло сшить для себя юбку.

На следующем этапе участницы Конкурса соревновались в неполной разборке и сборке автомата Калашникова АК-74М. В этом конкурсе все военнослужащие-женщины, принимавшие участие в Конкурсе справились на оценку «отлично».

Подводя итоги данного этапа, командир соединения гвардии генерал-майор Николай Чобан отметил: «Многим мужчинам следует поучиться, чтобы так разбирать и собирать автомат».

В конкурсе «Волшебный кулинар» десантницы смело орудовали «холодным оружием» и смогли приготовить красочные салаты из минимального набора продуктов. Также состоялся «Творческий конкурс» и конкурс «Офицерский бал», в ходе которых участницы продемонстрировали свои таланты в различных областях художественного творчества.

По итогам всех этапов Конкурса жюри предстояло сделать нелёгкий выбор, так как все участницы показали себя достойно.

На самом волнительном и торжественном моменте мероприятия – церемонии награждения участниц отборочного этапа Конкурса в соединении, ни одна прекрасная дама не осталась без награды, таким образом жюри оценило каждую участницу.

В упорной и бескомпромиссной борьбе «Красой 98 гв вдд – 2020» стала гвардии старший сержант Мария Барабанова, представлявшая отдельный медицинский отряд, которая представит прославленное соединение на финальном конкурсе Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ-2020».

Справочно:

В период с 27 февраля по 6 марта 2020 г., в оружейной столице России – городе-герое Туле, на базе гвардейского воздушно-десантного соединения пройдет III конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2020» (далее – Конкурс).

В этом году Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому Дню – 8 марта.

В III Конкурсе примут участие военнослужащие-женщины, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ), самые красивые и подготовленные девушки Воздушно-десантных войск.

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